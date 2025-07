Denuncia molestie dal prof ma viene ignorata è tragedia | Morta davanti a tutti immagini shock

Una drammatica vicenda di protesta e sofferenza ha scosso tutti, scatenando una serie di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La morte di una studentessa, che ha scelto di darsi fuoco per denunciare le molestie subite, ha acceso un dibattito pubblico sulle istituzioni e sulla gestione delle denunce di abusi. Il gesto disperato della giovane ha sollevato onde di indignazione, non solo per la tragedia in sĂ©, ma anche per l’apparente indifferenza delle autoritĂ che avrebbero dovuto intervenire per fermare un abuso che la ragazza aveva giĂ denunciato. Il caso ha avuto un impatto devastante sulla comunitĂ locale, con il popolo che ha organizzato violente proteste per chiedere giustizia e rendere pubblici i fatti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

