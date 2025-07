Esplosione incendio e paura a Pesaro | 8 intossicati Video

Pesaro, 16 luglio 2025 – Grande incendio in via Vanzolini, al civico 18, alle 19.30 di oggi. I garage di un palazzo di 5 piani sono andati a fuoco. Un denso fumo nero ha invaso praticamente tutto il palazzo, imprigionando alcuni residenti. I pompieri li hanno salvati con l'autoscala, tagliando anche rami degli alberi per garantirsi l'accesso alle finestre delle case. Intanto, in strada cresceva la paura dei parenti che da sotto davano loro indicazioni con i cellulari. "State calmi, ci sono i pompieri ad aiutarvi". Al momento non risultano feriti gravi, ma sono diverse le persone intossicate dal fumo che sono state portate in ospedale dalle ambulanze accorse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Esplosione, incendio e paura a Pesaro: 8 intossicati / Video

