Il biker estremo Andreas Tonelli muore dopo una caduta di 200 metri con la sua bici in Val Gardena

Trento, 16 luglio 2025 - Nella sua ultima storia su Instagram appariva sorridente al termine di un'ascesa a 2.905 metri sul Piz Duleda, la bici in spalla e uno sguardo vertiginoso sulla valle. Non certo una novità per Andreas Tonelli, 48 anni, biker estremo e influencer, che aveva abituato i suoi oltre 120mila follower a questo tipo di imprese. Quel video, postato alle 19.15 di ieri, è stato però davvero l'ultimo perché l'atleta è morto poche ore dopo, cadendo con la sua bici  nella zona di Vallelunga, in val Gardena, in Alto Adige. Tonelli è precipitato per circa 200 metri mentre stava affrontando in solitaria un tratto molto impervio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il biker estremo Andreas Tonelli muore dopo una caduta di 200 metri con la sua bici in Val Gardena

In questa notizia si parla di: biker - estremo - andreas - tonelli

Biker estremo finisce in un canalone e muore in Val Gardena - L'incidente si è verificato mercoledì sera, 15 luglio. Andreas Tonelli, 48enne, biker estremo e influencer, è finito in un canalone in Val Gardena (Alto Adige) ed è morto.

Tragedia in Val Gardena, cade in un canalone durante un’uscita in bici: muore Andreas Tonelli, biker estremo e influencer - Una caduta fatale durante un’uscita in bici tra le montagne dell’Alto Adige è costata la vita ad Andreas Tonelli, 48 anni, noto biker estremo e influencer.

Biker estremo star dei social precipita per 200 metri, trovato morto Andreas Tonelli - (Adnkronos) – È stato ritrovato all'una di notte ma recuperato soltanto stamane il corpo senza vita di Andreas Tonelli, 48 anni, guida sudtirolese e mountain biker estremo con 120mila follower che sui social seguivano le sue imprese.

Andreas Tonelli precipita per 200 metri in Val Gardena. Biker estremo e influencer, aveva 48 anni Vai su X

Val Gardena, muore per una caduta il biker estremo Andreas Tonelli; Biker estremo star dei social precipita per 200 metri, trovato morto Andreas Tonelli; Chi era Andreas Tonelli, l'influencer da 120mila follower morto dopo una caduta in bici in Val Gardena?.

Tragica morte del biker estremo Andreas Tonelli - 000 follower su Instagram è morto dopo una caduta in bici nella zona di Vallunga, in Val Gardena, in Alto Adige. Riporta sportal.it

Andreas Tonelli precipita per 200 metri in Val Gardena. Biker estremo e influencer, aveva 48 anni - Le ricerche sono state ostacolate dal maltempo, il corpo ritrovato nella notte in un ... Scrive huffingtonpost.it