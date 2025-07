Istat sale l’inflazione Più salato il carrello della spesa

Sale l'inflazione. Continuano ad aumentare i prezzi degli alimenti e il costo del carrello della spesa. È quanto emerge dai nuovi dati ISTAT.

Istat, sale il carrello della spesa: +2,6% ad aprile. Governo e opposizioni litigano sui dati sul Pil: «Segnale importante», «No, crescita misera» - Nuova accelerata per i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, ossia il cosiddetto «carrello della spesa».

Istat: inflazione sale al 2% ad aprile - 11.37 Ad aprile l'inflazione sale al 2%, dall'1,9% di marzo, specie a causa delle tensioni sui prezzi degli alimentari (+3,0% da +2,4%) e dei servizi relativi ai trasporti (+4,4% da +1,6%), che risentono di fattori stagionali.

Lavoro, Istat: Il tasso di disoccupazione sale al 6% a marzo, la giovanile al 19%. Occupazione stabile al 63% - Nel mese di marzo in Italia il tasso di disoccupazione è salito al 6% (+0,1 punti) e quello giovanile al 19% (+1,6 punti).

Istat, inflazione giugno sale all’1,7%, +0,2% su maggio e +1,6% su anno scorso, in aumento paniere spesa, a giugno +2,8% rispetto al +2,7% di maggio Vai su X

Torna a crescere in maniera più marcata l’inflazione: a giugno il tasso si attesta al +1,7%, ma i rincari colpiscono soprattutto i beni alimentari e il carrello della spesa, che sale del +3,1%. Vai su Facebook

Inflazione, Istat conferma le stime: a giugno sale all’1,7%. Lieve rialzo per il carrello della spesa (+2,8%) - Per l’istituto di statistica il lieve rialzo si è verificato soprattutto per effetto dell’accelerazione tendenziale dei prezzi dei beni alimentari non lavorati ... Come scrive ilsole24ore.com

