Pippo il cane di quartiere ferito in un incidente | domani l’intervento chirurgico

È fissato per domani l’intervento chirurgico a cui sarĂ sottoposto Pippo, il cane di quartiere rimasto gravemente ferito in seguito a un impatto con un’automobile. L’animale ha riportato fratture a piĂš arti, rendendo necessaria un’operazione complessa per il tentativo di stabilizzazione delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avellino sotto shock: investito il cane di quartiere Pippo in via Campane - Pochi istanti fa, il cane di quartiere Pippo è stato investito in via Campane, ad Avellino. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire, ma secondo le prime ricostruzioni l’animale sarebbe stato travolto da un’auto in transito.

Avellino prega per Pippo, cane di quartiere investito - Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato investito mentre attraversava in una delle strade cittadine del centro, mettendo in allarme una città intera: è il cane Pippo, insignito dal Consoglio comunale di Avellino anche del titolo di cane di quartiere perchè non c’è nessuno in città che non lo conosce e non si preoccupa per lui.

Avellino – E' stato investito mentre attraversava in una delle strade cittadine del centro, mettendo in allarme una città intera: è il cane Pippo, insignito dal Consiglio comunale di Avellino anche del titolo  di cane di quartiere  perchè non c'è nessuno in città che non lo conosce e non si preoccupa per lui.

