“Ho chiesto al ministro dell’Istruzione Valditara di abbassare il mio voto alla maturità. L’ho fatto perché credo che non credo che un voto possa valutare cinque anni della mia vita e della mia crescita”. Comincia così un video diffuso dalla Rete degli studenti medi del Lazio, con cui Pietro Marconcini, maturando di 19 anni, ha spiegato perché ha deciso di scrivere al ministro Giuseppe Valditara per farsi abbassare il voto della maturità da 83 centesimi a 60 centesimi, cioè il minimo per poter essere promosso. “L’ho fatto perché ho visto e vissuto come la competizione per i voti danneggi pesantemente la nostra salute mentale – ha spiegato ancora Marconcini, diplomato al Liceo Scientifico Plinio Seniore di Roma – Voglio che il ministro ascolti noi giovani e smetta di ignorarc i. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho chiesto a Valditara di abbassarmi il voto della maturità, non valuta 5 anni della mia vita”: la protesta di Pietro Marconcini

