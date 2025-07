Il primo mega yacht attracca al Molo Trapezoidale | banchina troppo alta in arrivo una piattaforma galleggiante

Con l'arrivo del MY Roma, uno yacht lungo quasi 62 metri, prende ufficialmente il via la stagione del turismo nautico di lusso al Molo Trapezoidale. Nonostante sia stato inaugurato due anni fa, costato oltre 25 milioni di euro, il Palermo Marina Yachting non era ancora pronto a ospitare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: yacht - molo - trapezoidale - arrivo

Il primo mega yacht attracca al Molo Trapezoidale: banchina troppo alta, in arrivo una piattaforma galleggiante https://ift.tt/hx0Qswk Vai su X

Il primo mega yacht attracca al Molo Trapezoidale: banchina troppo alta, in arrivo una piattaforma galleggiante; Molo Trapezoidale, le immagini degli yacht che inaugurano il pontile di lusso; Pubblicato il bando per la gestione del Palermo Marina Yachting.

Palermo, trovato il cadavere di un uomo al Molo trapezoidale - Vigili del fuoco e polizia sono intervenuti nella notte al molo trapezoidale di Palermo per il recupero di un cadavere. rainews.it scrive

San Cataldo, arriva il molo per i mega yacht: investimento da 36 ... - Entro l’anno sarà predisposta la gara per la nuova banchina al molo di San Cataldo e l’Autorità portuale predisporrà anche la manifestazione di interesse per realizzare il primo porto ... Come scrive quotidianodipuglia.it