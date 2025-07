Marquez niente pace con Rossi | Penso a chi mi vuole bene Ma difficile battere il suo record

Lo spagnolo non sembra propenso alla riconciliazione: “Voglio avere a mio fianco solo le persone che hanno qualcosa da darmi”. Poi ammette: “89 vittorie in top class come Vale? Più fattibili i sette titoli”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marquez, niente pace con Rossi: “Penso a chi mi vuole bene. Ma difficile battere il suo record”

In questa notizia si parla di: marquez - niente - pace - rossi

Bagnaia fa un disperato appello alla Ducati per poter lottare con Marquez: “Da solo non posso fare niente” - Dopo il GP del Mugello Bagnaia chiede aiuto alla Ducati: senza sviluppi tecnici non riesce a trovare il feeling con la GP25 e a lottare alla pari con il compagno di squadra Marc Marquez.

TARDOZZI DIFENDE MARQUEZ CONTRO I FISCHI DEL MUGELLO Le telecamere di DAZN Spagna hanno colto uno sfogo di Davide Tardozzi verso quella minoranza di tifosi che ha fischiato Marc Marquez. Il team manager italiano si è rivolto verso la tribu Vai su Facebook

Marquez, niente pace con Rossi: “Penso a chi mi vuole bene. Ma difficile battere il suo record”; Marc Marquez stronca una possibile pace con Valentino Rossi: Se non dipende solo da te puoi fare poco; Valentino Rossi non se l’aspettava: scoppia la pace con Marquez.

Marc Marquez stronca una possibile pace con Valentino Rossi: “Se non dipende solo da te puoi fare poco” - " ... Scrive fanpage.it

Pace tra Valentino Rossi e Marc Marquez? Arrivano le parole a sorpresa di Loris Capirossi, fan senza parole - Secondo Loris Capirossi, Valentino Rossi e Marc Marquez potrebbero averne abbastanza della loro rivalità un giorno. Come scrive allaguida.it