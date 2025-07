Il Delfino di Montaldi celebra Pescara | presentato il nuovo gioiello abruzzese

All’Aurum il maestro orafo ha svelato il ciondolo – anche in versione spilla e orecchini – dedicato alla città e alla promozione del Pescara Calcio in Serie B. Presenti il sindaco Masci, il presidente Sebastiani e tanti tifosi. Un tributo prezioso al simbolo più amato della città e al suo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: pescara - delfino - montaldi - celebra

Vis Pesaro eliminata dai playoff: Delfino Pescara vince 2-0 - 2 VIS PESARO 0 DELFINO (4-3-3): Plizzari; Letizia, Brosco (19’ pt Lancini), Pellacani, Moruzzi (18’ st Crialese); Meazzi, Kraja, Dagasso (29’ st Valzania); Merola, Tonin (1’ st Cangiano), Bentivegna (1’ st Ferraris).

Ternana-Pescara 0-1, il Delfino sbanca il Liberati e vede la B: cronaca, tabellino e voti - Stadio quasi tutto esaurito (10.703 spettatori, di cui 750 ospiti), come d'altro canto sarà quello che ospiterà il ritorno ma con numeri quasi doppi, e clima da Partitissima al Liberati.

Pescara-Ternana finisce ai rigori, uno straordinario Plizzari regala la B al Delfino! [FOTO] - Apoteosi biancazzurra. Al termine di una serata davvero palpitante, davanti a 20mila spettatori, il Pescara targato Silvio Baldini è tornato in B dopo 4 anni di assenza, grazie a un super Plizzari che, pur infortunato, ha parato 3 rigori nella lotteria finale e consegnato la vittoria dei playoff.

SPAZIO APERTO: “Il Delfino” di Montaldi celebra Pescara: presentato il nuovo gioiello della collezione “I Love Abruzzo”. Leggi qui https://www.pescaranews.net/notizie/attualita/42653/il-delfino-di-montaldi-celebra-pescara-presentato-il-nuovo-gioiello-della- Vai su Facebook

“Il Delfino” di Montaldi celebra Pescara: presentato il nuovo gioiello “abruzzese”; “Il Delfino” di Giuliano Montaldi celebra Pescara; Pescara: incendio tra Viale della Pineta e il Laghetto dei Cigni – il pronto intervento dei Vigili del Fuoco.

Il Delfino di Montaldi celebra Pescara: presentato il nuovo gioiello della collezione I Love Abruzzo - “Il Delfino” di Montaldi celebra Pescara: presentato il nuovo gioiello della collezione “I Love Abruzzo”. Riporta abruzzolive.it

Pescara calcio in serie b, il maestro giuliano montaldi presenta il gioiello “il delfino” della collezione i love abruzzo - Giuliano Montaldi celebra il successo del Pescara Calcio in Serie B con il gioiello "Il Delfino", presentato all’Aurum di Pescara come parte della collezione "I Love Abruzzo" dedicata a tradizioni e t ... Si legge su gaeta.it