Israele colpisce Damasco

I drusi sono una parte della storia della guerra tra Israele e il regime di Ahmad al Sharaa in Siria. La parte più dolorosa, colpita dalle violenze nella regione meridionale di Suwayda, costa. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Israele colpisce Damasco

Israele bombarda il centro di Damasco - 7.00 L'esercito israeliano ha annunciato di aver bombardato la zona del palazzo presidenziale a Damasco, dopo aver minacciato il governo siriano di rappresaglie se non avesse protetto la minoranza drusa.

