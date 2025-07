I trafficanti d’armi degli Houthi vendono armi su X Meta e Whatsapp | la rivelazione in un dossier di Washington

I trafficanti d’armi vicini ai miliziani yemeniti Houthi hanno usato per anni i social di “X”, Meta e Whatsapp per vendere strumenti d’offesa. I commercianti hanno creato delle vere e proprie armerie irregolari sui social, appoggiati dal regime iraniano. È quanto traspare da un rapporto del Tech transparency project (Ttp) di Washington, che ha registrato 130 account ‘X’ con sede in Yemen e 67 account WhatsApp aziendali nati con la finalità di vendere fucili ad alta potenza, lanciagranate e altre attrezzature militari. Alcuni dei trafficanti vendevano armamenti apparentemente fabbricate negli Usa e armi occidentali con il marchio Nato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

