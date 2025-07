Tour de France 2025 | Van Der Poel continua a dare spettacolo senza vincere

Il norvegese Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) ha conquistato l’undecima tappa del 112° Tour de France, 160 chilometri con partenza e arrivo a Tolosa. Lo scandinavo ha avuto la meglio, al termine d’un serrato sprint, sul campione di Svizzera Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), con il sempre generoso olandese Mathieu van der Poel (Alpecin Deceuninck) che ha fallito l’aggancio ai due fuggitivi, giungendo terzo a sette secondi. Resta immutata la classifica generale con l’irlandese Ben Healy (EF Education Easy Post) in maglia gialla con un vantaggio di 29? sul campione del mondo Tadej Pogacar (XRG UAE Team Emirates) e di 1’29” sul belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step). 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tour de France 2025: Van Der Poel continua a dare spettacolo, senza vincere

