In fiamme due auto nube di fumo tra Arenella e Vomero|VIDEO

Paura all'Arenella, IN Via Migliaro, a due passi dalle centralissime via Pietro Castellino e via Piscicelli, per una macchina che ha preso fuoco coinvolgendo anche un'altra autovettura. Pronto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Una nube di fumo si è stagliata nella zona. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

