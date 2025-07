Cusano Mutri atti persecutori nei confronti dei vicini | divieto di dimora per una donna

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna, all’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Cusano Mutri ha dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Benevento – che disponeva la misura cautelare personale del divieto di dimora nel Comune di Cusano Mutri – nei confronti di una donna del posto, poichĂ© ritenuta gravemente indiziata del reato di atti persecutori nei confronti di due vicini di casa, legati da vincolo di parentela con l’indagata. Le indagini sono scaturite a seguito delle denunce presentate dalle parti offese ed hanno consentito di ricostruire, nel tempo, le modalitĂ e le circostanze della reiterata condotta di molestia mediante continui e ripetuti epiteti offensivi e minacce verbali di morte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cusano Mutri, atti persecutori nei confronti dei vicini: divieto di dimora per una donna

In questa notizia si parla di: cusano - mutri - confronti - divieto

Cusano Mutri, strade comunali dissestate: l’opposizione presenta interrogazione su via San Felice - Tempo di lettura: < 1 minuto «La minoranza consiliare di Cusano Mutri “Nuova Cusano”, costituita dal capogruppo  Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, ha presentato una nuova interrogazione,  la n.

Cusano Mutri: interrogazioni inevase e nessuna trasparenza, la denuncia dell’opposizione - Il gruppo consiliare Nuova Cusano denuncia l’atteggiamento dell’Amministrazione comunale, accusando il Sindaco di evitare il confronto istituzionale e di non rispondere nei termini previsti alle interrogazioni consiliari.

Cusano Mutri, grande successo per la Giornata di Prevenzione Nefrovascolare - Tempo di lettura: 2 minuti Note di soddisfazione e grande plauso alla cordialitĂ ed ospitalitĂ in occasione della Giornata di Prevenzione Nefrovascolare tenutasi a Cusano Mutri Domenica 11 Maggio 2025.

Giro d’Italia a Pompei Cusano Mutri strade chiuse; Arrestato uomo per violazione del divieto di avvicinamento in Valle Telesina; Giro d’Italia 2024, martedì 14 maggio si riparte da Pompei: si ferma la Circum, gli orari.

Cusano Mutri, sette lavoratori in nero come parcheggiatori: c'è anche ... - La Guardia di Finanza ha effettuato un'ispezione nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica di Cusano Mutri Sette lavoratori in nero come parcheggiatori, anche 15enne. Segnala ilmattino.it

Cusano Mutri, il borgo fatto di viottoli e scalinate - SiViaggia - Cusano Mutri è un delizioso borgo medievale nella provincia di Benevento, in Campania, a 475 metri sul livello del mare. siviaggia.it scrive