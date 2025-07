Simone D' Annibale vince la tappa del festival della melodia a Montesilvano

Il cantautore di Silvi Simone D'Annibale ha vinto la tappa del festival della melodia che si è svolta al teatro del mare di Montesilvano. Con il brano di Lucio Battisti "Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi" ha avuto la meglio su 15 agguerriti concorrenti che si sono esibiti davanti ad una. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: simone - annibale - tappa - festival

