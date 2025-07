Robbie Williams e lo sfogo sulla malattia dei genitori | Non sono pronto per questo

(Adnkronos) – "Mia madre è affetta da demenza e non sa più chi sono. Non sa più dove si trova. Mio padre è affetto dal Parkinson e non può uscire di casa". È "uno strano posto in cui trovarsi, questo posto in cui ci troviamo, a 51 anni, è molto strano essere adulti". "Non sono . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Robbie Williams: «Mia madre ha la demenza e non sa più chi sono, mio padre ha il Parkinson e non può uscire di casa. Non sono pronto a essere adulto» - Il cantante durante un concerto in Germania ha condiviso con gli spettatori un racconto sullo stato di salute dei suoi genitori, ammettendo: «È un posto strano questo posto in cui ci troviamo a 51 anni.

