Rapporto Inps sale l' età media della pensione e sfiora i 65 anni

Roma, 16 luglio 2025 – Le riforme e le strette sulla previdenza hanno prodotto i loro effetti: in media l'età effettiva di pensione è passata tra il 2023 e il 2024 da 64,2 anni a 64,8, ma se si guarda agli ultimi trent'anni, grazie ai numerosi interventi, l’età è aumentata di ben sette anni. Ma le donne hanno un'età effettiva di uscita addirittura più alta di un anno e cinque mesi rispetto agli uomini, soprattutto a causa delle carriere lavorative più brevi e delle difficoltà di accesso alla pensione anticipata, ma hanno una pensione media molto più bassa. Gli uomini hanno in media un reddito da pensione di 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rapporto Inps, sale l'età media della pensione e sfiora i 65 anni

Caro, vecchio, medico di famiglia. Potrà andare in pensione a 73 anni - La novità diventata legge con il Dl Pubblica amministrazione. “Misura emergenziale, ma lavorare fino a quell’età è duro”

Milano, finto ginecologo arrestato per violenze sessuali, 71enne radiologo in pensione filmava vittime da 9 anni con l’aiuto di un 42enne - Insieme al finto ginecologo è stato arrestato anche un 42enne. Le violenze sarebbero iniziate nel 2016, i 2 operavano per una clinica fittizia Un uomo di 71 anni, ex medico radiologo in pensione, spacciatosi per ginecologo, e un complice di 42 anni, sono stati posti agli arresti domiciliari a

Niente pensione né lavoro per il 40% delle donne sopra i 50 anni: i numeri Istat - Roma, 12 maggio 2025 – Quanti sono i pensionati in Italia tra i 50 e il 74? Quanti, nella stessa classe di età , non ricevono né la pensione né uno stipendio e, dunque, risultano esodati di fatto? Quali differenze si registrano tra uomini e donne? A offrire una radiografia aggiornata su questa fascia di popolazione è il recente report dell’ Istat ‘Pensione e partecipazione al mercato del lavoro dei 50-74enni’.

MAURIZIO ALBERTIN LASCIA IL MERCATO DOPO 63 ANNI Dopo oltre sessant'anni passati tra banchi, furgoni e clienti di tutta la provincia, Maurizio #Albertin, storico #ambulante bolzanino, si prepara ad andare in pensione. Lo farà ufficialmente a 76 anni, c

