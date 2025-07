Temptation Island la verità sul falò di Sonia e Alessio | l’epilogo inatteso

Stiamo aspettando tutti con immensa trepidazione il falò tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco: la terza puntata di Temptation Island, che va in onda il 17 luglio, probabilmente farĂ il boom. Considerando le prime anticipazioni e le indiscrezioni che circolano, possiamo davvero aspettarci di tutto, persino un epilogo del tutto inaspettato, come scrive Dagospia. Come andrĂ tra Sonia e Alessio? Ma soprattutto: lei è davvero incinta? Ecco cosa sappiamo per il momento. Temptation Island, il falò tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco. La terza puntata di Temptation Island (che raddoppia a partire dalla prossima settimana, visto il successo di ascolti) va in onda giovedì 17 luglio: il docu-reality targato Fascino e condotto dal nostro Capitano dei sentimenti Filippo Bisciglia torna (finalmente) con il falò tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco. 🔗 Leggi su Dilei.it

