Il leader degli avengers in doomsday svelato non è sam wilson

nuovo leader degli avengers in “Doomsday”: il ruolo di Pedro Pascal. Una delle novità più attese nel panorama cinematografico Marvel riguarda la figura che assumerà il ruolo di guida del team degli Avengers nel prossimo film intitolato “Doomsday”. Recenti dichiarazioni forniscono dettagli sulla scelta del nuovo comandante, svelando un cambio di leadership rispetto alle precedenti produzioni. le rivelazioni sul personaggio principale. chi guiderà gli avengers?. Dalla recente intervista a Variety, emerge che il regista Matt Shakman ha annunciato ufficialmente che il leader della squadra sarà Pedro Pascal, nel ruolo di Reed Richards. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il leader degli avengers in doomsday svelato non è sam wilson

In questa notizia si parla di: avengers - doomsday - leader - svelato

