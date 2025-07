Calciomercato Inter lo Spezia ci riprova | Tentativo per Alexiou dei liguri! I nerazzurri aprono ad un’opzione

Calciomercato Inter, lo Spezia torna a puntare su un giovane talento nerazzuro: Christos Alexiou. Ecco cosa può succedere. Dopo il successo della cessione di Pio Esposito, lo Spezia è pronto a tornare a bussare alla porta dell’ Inter per ottenere un altro giovane talento. Questa volta si tratta di Christos Alexiou, difensore greco classe 2005, che potrebbe essere ceduto in prestito al club ligure. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, le trattative tra Inter e Spezia sono ormai in fase avanzata e un accordo sembra essere imminente. Alexiou, che ha già accumulato esperienza nelle giovanili nerazzurre, rappresenta un altro prospetto interessante che l’Inter vuole sviluppare lontano da Milano, con lo Spezia che gli offrirà la possibilità di giocare con maggiore continuità in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, lo Spezia ci riprova: Tentativo per Alexiou dei liguri! I nerazzurri aprono ad un’opzione

In questa notizia si parla di: inter - spezia - alexiou - calciomercato

Esposito brilla con lo Spezia: 17 gol e un futuro da scrivere con l’Inter - Francesco Esposito è senza dubbio una delle rivelazioni più brillanti della stagione di Serie B. L’attaccante classe 2005, in prestito dallo Spezia ma di proprietà dell’Inter, ha chiuso la stagione regolare con 17 reti all’attivo, la sua miglior annata in carriera, confermando tutto il potenziale che in casa nerazzurra conoscono bene fin dai tempi del settore giovanile.

Pio Esposito Inter, un club di Serie A segue il classe 2005? Oggi uno scout lo ha osservato in Spezia Salernitana - di Redazione Pio Esposito Inter, un club di Serie A segue il classe 2005? Oggi uno scout lo ha osservato in Spezia Salernitana, match di Serie B.

Pio Esposito, Inter ha scelto il suo futuro! Spezia solo in un caso - Francesco Pio Esposito, dopo la grande stagione disputata in Serie B, non resterà nella Serie cadetta anche nella prossima annata: l’Inter ha un piano ben preciso riguardo il suo futuro.

Calciomercato Serie B: Gyasi al Palermo, Verreth al Bari, si muovono Spezia, Avellino e Modena; Spezia, colpo dall’Inter: in arrivo un difensore classe 2005; ESCLUSIVA TB - Schira: Spezia, trattativa in fase avanzata per Alexiou dell'Inter.

Alexiou, un Club di Serie B tenta l’affondo! Contatti con l’Inter - Christos Alexiou potrebbe lasciare l'Inter in prestito in questa finestra estiva di mercato. Riporta inter-news.it

Calciomercato Serie B: Gyasi al Palermo, Verreth al Bari, si muovono Spezia, Avellino e Modena - Entra nel vivo il mercato anche in Serie B: acquisti, cessioni e trattative di oggi. Scrive sport.virgilio.it