Anziano di 89 anni si allontana da casa e si perde in zona boschiva Partiti i soccorsi Federico è stato ritrovato grazie alla Protezione Civile di Sezze

Momenti di grande preoccupazione questo pomeriggio quando Federico, un anziano di 89 anni, si è allontanato da casa sua intorno alle 4 del pomeriggio scomparendo nel nulla. Preoccupati, i familiari hanno prontamente allertato i Carabinieri, che a loro volta hanno attivato l'intervento della squadra di soccorso. A seguito della segnalazione, è intervenuta anche la Protezione Civile Città di Sezze. La ricerca e il ritrovamento. Con il supporto della famiglia, è stato elaborato un piano di ricerca che ha portato al ritrovamento dell'anziano in un bosco situato dietro la sua abitazione.

