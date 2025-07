L'Alta Moda di Dolce&Gabbana a Roma è un viaggio nel tempo

Per la prima volta nella sua storia, l’ Alta Moda di Dolce&Gabbana ha fatto tappa a Roma. In tre giorni di eventi e glamour, i due stilisti siciliani hanno richiamato nella capitale star e celebrità . La collezione di Alta Moda è stata presentata nel cuore della città , al Foro Romano, in uno show che strizzava l’occhio ai set di Cinecittà , tra figuranti in costume e comparse. «Per anni abbiamo sognato la Bellezza di Roma – scrivono i due designer in una nota stampa – Ora il suo trionfo è il nostro sogno che si avvera». Le star a Roma per Dolce&Gabbana Alta Moda. Seguendo ormai uno schema consolidato, Dolce&Gabbana ha concentrato l’Alta Moda, l’Alta Gioielleria e l’Alta Sartoria in una kermesse di tre giorni: 13, 14 e 15 luglio. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - L’Alta Moda di Dolce&Gabbana a Roma è un viaggio nel tempo

In questa notizia si parla di: alta - moda - roma - dolce

Alta moda, musica e colori: il Me Fashion award fa trionfare il Made in Italy - L’estro, la passione e quella sana incoscienza con cui si realizzano i sogni. Racchiude tutto questo il Made in Italy, di cui Messina per una notte è stata la capitale.

Dolce&Gabbana portano a Roma l'Alta Moda - AGI - Sarà un dialogo stretto, intimo, tra l' alto artigianato italiano e la bellezza, la storia e il 'genius loci' di Roma.

Uno rubava la merce, gli altri riproducevano i capi d'alta moda - Dipendente infedele, riusciva a portare via dal magazzino prodotti per migliaia di euro e materiale per il confezionamento di ogni tipo di prodotto in pelle.

Repost from @corrieremoda @dolcegabbana Sul ponte di Castel Sant’Angelo, nel cuore di Roma, la luce dorata del tramonto accende i 105 look della nuova Alta Sartoria Dolce & Gabbana. Le statue degli angeli osservano silenziose, maestose, Vai su X

Corriere Moda. Mayur Bharadwaj Hazarika · The Conclave. Sul ponte di Castel Sant’Angelo, nel cuore di Roma, la luce dorata del tramonto accende i 105 look della nuova Alta Sartoria Dolce & Gabbana. Le statue degli angeli osservano silenziose, maestose, Vai su Facebook

Nella sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda e Alta Sartoria c'era tutta la bellezza sfacciata di Roma; Dolce & Gabbana a Roma: dai Fori Imperiali a Cinecittà , sfilate nei luoghi più iconici della città ; Tra mito e bellezza. La sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda nel cuore di Roma.

Tra mito e bellezza. La sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda nel cuore di Roma - Per presentare le collezioni Alta Gioielleria, Alta Sartoria e Alta Moda, Dolce&Gabbana ha scelto i luoghi più magici e suggestivi di Roma ... Si legge su iodonna.it

Dolce & Gabbana celebra Roma ai Fori Romani, l'apparizione di Isabel Haugseng Johansen imprevedibile: chi è la compagna di Haaland - Isabel Haugseng, fidanzata di Haaland, ha attirato i tabloid inglesi e i media di tutto il mondo dopo la sua partecipazione alla sfilata di Dolce&Gabbana a Roma ... sport.virgilio.it scrive