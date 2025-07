L'inchiesta che ha portato alla richiesta di arresti domiciliari per Manfredi Catella e Giancarlo Tancredi, assessore del Comune di Milano, parte da lontano. Nel dicembre 2023, la guardia di finanza di Milano nel corso dell'inchiesta per corruzione sull'urbanistica fra l'allora presidente della commissione paesaggio, Giuseppe Marinoni, e l'architetto Federico Pella della societĂ J+S, intercettò questa comunicazione tra i due: " Stiamo attuando un Pgt ombra ", " E con alte parcelle ". Per gli inquirenti i due professionisti stanno parlando dello studio su "Nodi e Porte Metropolitane Milano 2050", condotto da Marinoni con il patrocinio gratuito del Comune di Milano, che riguarda, appunto, i nodi, ossia una serie di aree di Milano di " ampissime estensioni " individuate nel Piano di governo del territorio 2019 ma senza " precise regole dimensionali e morfologiche " su cui si è deciso di attirare interventi di riqualificazione urbana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Pgt ombra", "con alte parcelle". Inchiesta urbanistica a Milano, spuntano le chat