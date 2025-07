Ecomafie e reati ambientali | Brescia la peggiore in Lombardia e tra le peggiori in Italia

Abbiamo un problema. Un grosso problema: gigantesco, lampante, ormai impossibile da non vedere. In gergo tecnico è l'ecomafia, nella pratica quotidiana sono i reati ambientali. L'ultimo report di Legambiente non le manda a dire: come ogni anno la Lombardia si conferma una delle regioni dove si. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

