Canale 5 sta festeggiando la grandiosa partenza de “La Ruota della Fortuna” che per due sere di fila ha riacceso l’access prime time con risultati che mancavano da anni. Non basta. Forte di un risultato sopra le aspettative, pur con “TecheTecheTè” che non solo non è calato ma è pure cresciuto, l’ammiraglia Mediaset mette mano al pomeriggio in vista dell’autunno. I tv-movie romantici di “Rosamunde Pilcher” e “Inga Lindstrom” pur facendo come se non poco meglio di “Pomeriggio 5” non sono risultati performanti a sufficienza contro “Estate in Diretta”. Il sostituto estivo de “La Vita in Diretta” di Alberto Matano è volato al 21% di share e il dato preoccupa in vista del nuovo “Pomeriggio 5” curato e condotto da Gianluigi Nuzzi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANALE 5 SCATENATA CONTRO RAI1: CAMBIA IL POMERIGGIO MA SCOPPIA LA POLEMICA