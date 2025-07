Trump contro Powell | Terribile capo Fed ma suo licenziamento improbabile

(Adnkronos) – "E' sempre in ritardo, è stato sempre in ritardo, è un terribile capo della Fed, per fortuna possiamo cambiarlo tra circa otto mesi". Così Donald Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, è tornato a scagliarsi contro Jerome Powell, aggiungendo però "è altamente improbabile" un suo licenziamento. Le dichiarazioni del presidente arrivano . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

**TRUMP CHIEDE LE DIMISSIONI IMMEDIATE DI POWELL SE HA INGANNATO IL CONGRESSO** (Bloomberg, Stephanie Lai e Amara Omeokwe, 8 luglio 2025, 21:29 CEST) **Punti chiave:** - Il presidente Trump ha chiesto le dimissioni immediate del presi

Trump contro Powell: "Terribile capo Fed, ma suo licenziamento improbabile" - "E' sempre in ritardo, è stato sempre in ritardo, è un terribile capo della Fed, per fortuna possiamo cambiarlo tra circa otto mesi".

Trump: «Powell sta facendo un lavoro terribile». Ma nega di avere pronta la lettera per licenziarlo - «Donald Trump è pronto a licenziare il capo della Fed, Jerome Powell».