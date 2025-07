Due giornate di temporali e piogge a Frosinone e nel Lazio | scatta l' allerta

In arrivo due giornate di forti piogge e temporali a Frosinone e nel Lazio: scatta l'allerta gialla dalla Direzione Regionale Emergenza Protezione Civile. L'avviso valido dal primo pomeriggio di domani, 17 luglio e per le successive 6 ore. Previsti rovesci anche per venerdì 18 luglio. Si. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

