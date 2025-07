Sanità italiana | gli ospedali migliori sono in gran parte al Nord solo due al Sud

Nel panorama della sanità italiana, appare netto il divario tra Nord e Sud. Da quanto emerso dall’ultima classifica stilata dal Sole 24 Ore, basata sui dati 2023 delle schede di dimissione ospedaliera, su 21 ospedali di eccellenza ben 12 si trovano al Nord, 7 al Centro e solo 2 al Sud. GLI OSPEDALI MIGLIORI IN . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: sanità - italiana - nord - ospedali

Conflavoro PMI Sanità guiderà la delegazione italiana al congresso India Health: nuove alleanze per le imprese del medtech - Nel mese di luglio 2025 Conflavoro PMI Sanità sarà a Nuova Delhi, in occasione del congresso India Health, con la partecipazione di 11 imprenditori italiani del settore medtech.

Sanità, Società italiana neurologia: “Integrazione tra cure palliative e assistenza neurologica” - (Adnkronos) – In occasione della Giornata nazionale del sollievo, che si celebra oggi in tutta Italia, cresce l’attenzione verso un aspetto ancora troppo poco conosciuto delle cure palliative: il loro ruolo fondamentale per garantire la migliore qualità di vita possibile anche nei pazienti affetti da malattie neurologiche a prognosi infausta.

Sanità, Società italiana neurologia: “Integrazione tra cure palliative e assistenza neurologica” - (Adnkronos) – In occasione della Giornata nazionale del sollievo, che si celebra oggi in tutta Italia, cresce l’attenzione verso un aspetto ancora troppo poco conosciuto delle cure palliative: il loro ruolo fondamentale per garantire la migliore qualità di vita possibile anche nei pazienti affetti da malattie neurologiche a prognosi infausta.

Il governo promette di "svuotare" per decreto gli ospedali italiani dei medici a gettone, ma le conseguenze potrebbero essere pesanti, specialmente per la medicina d'emergenza. Da Sud a Nord ecco dove il terremoto sanitario sarà più insidioso Il link al Dos Vai su Facebook

Ospedali, dove sono i poli d’eccellenza in Italia; Ospedali italiani: al Nord le principali eccellenze; I 21 migliori ospedali d'eccellenza in Italia: dove curarsi.