Quelle immagini diffuse sui social non avranno fatto piacere a Putin. Una beffa, un inganno, una trappola di Kiev. E per la prima volta nella storia militare, un gruppo di soldati russi si è arreso a una pattuglia composta esclusivamente da droni e robot ucraini, senza la presenza fisica di soldati sul campo. L’episodio è avvenuto tra l’8 e il 9 luglio nell’ oblast di Kharkiv, grazie a un’azione del gruppo d’élite “Deus ex machina”, parte della 3ª Brigata d’Assalto dell’esercito ucraino. L’operazione ha visto l’uso coordinato di droni FPV, robot kamikaze su cingoli carichi di esplosivo e droni civili DJI Mavic, trasformati in strumenti militari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - I soldati russi si arrendono ai droni e robot ucraini: la “beffa” a Putin in un video della Brigata d’assalto di Kiev

