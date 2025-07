Weah Marsiglia ci siamo quasi! L’esterno bianconero ha dato il consenso al trasferimento | ore calde nella trattativa Le ultimissime

Weah Marsiglia, siamo nelle ore calde per la trattativa con la Juve: tutti gli aggiornamenti sulle mosse in uscita. Il calciomercato Juve e il Marsiglia sono in pieno dialogo per il trasferimento di Timothy Weah, con il club francese che ha avviato oggi una trattativa con i bianconeri. Secondo quanto emerso da Fabrizio Romano, il Marsiglia ha formulato una proposta per un prestito con opzione di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. Il calciatore, che ha ricevuto il consenso da parte della Juventus per avviare la trattativa, ha già dato il suo assenso al trasferimento, esprimendo la sua volontà di unirsi alla squadra francese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah Marsiglia, ci siamo (quasi)! L’esterno bianconero ha dato il consenso al trasferimento: ore calde nella trattativa. Le ultimissime

Weah Marsiglia, i francesi piombano sull’esterno della Juve! Cosa può succedere dopo la fumata nera col Nottingham Forest - di Redazione JuventusNews24 Weah Marsiglia, i francesi piombano sull’esterno della Juve! Cosa può succedere dopo la fumata nera col Nottingham Forest degli scorsi giorni.

Weah Marsiglia, il club francese fa sul serio! Contatti intensificati con il giocatore della Juve: svelata la richiesta economica dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24 Weah Marsiglia, il club francese fa sul serio: tutti i dettagli sulla trattativa in corso per l’esterno bianconero.

Juventus, Weah al Marsiglia: due pedine di scambio per Tudor - La Juventus sta lavorando sia in entrata che in uscita ed in tal senso attenzione al profilo di Weah.

Juve, svolta per la cessione di Weah: trattativa avanzata con l'Olympique Marsiglia; Juventus, accordo raggiunto tra Weah e il Marsiglia: le ultime; Romano – Marsiglia in trattativa avanzata con la Juventus per Timothy Weah.

Calciomercato Juventus: Weah verso il Marsiglia. Formula e altri dettagli - Formula e altri dettagli sul trasferimento ormai probabile dell’esterno americano Il futuro di Timothy Weah sembra essere lontano da Torino. calcionews24.com scrive

