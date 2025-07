CiccioGamer89 – L’ascesa di un’icona digitale italiana | da youtuber a imprenditore

CiccioGamer89, pseudonimo di Mirko Alessandrini, è una delle figure più iconiche del panorama digitale italiano. Nato a Roma il 27 gennaio 1989, ha trasformato la sua passione per i videogiochi in un impero mediatico che oggi conta oltre 3,6 milioni di iscritti su YouTube e una presenza imprenditoriale che spazia dalla ristorazione al retail. La sua storia è quella di un ragazzo proveniente da umili origini, che ha lavorato come facchino e fornaio prima di trovare la sua strada nel mondo digitale. Oggi è un esempio di come l'autenticità , unita a una visione imprenditoriale, possa creare un brand solido e una community affezionata.

