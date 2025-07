Media | Dieselgate anche per la Fiat La procura di Parigi chiede un processo | nel mirino i Multijet II

Parigi, 16 luglio 2025 - Anche la Fiat nel mirino della procura di Parigi per il Dieselgate. Chiesto un quarto processo dopo quelli contro Volkswagen, Peugeot-Citroen e Renault, anche per la casa torinese, fa sapere France Presse citando una fonte vicina al caso. La richiesta di processo risale al 30 giugno, e come negli altri casi l'accusa √® di aver manipolato i test sulle emissioni dei motori diesel per farli risultare meno inquinanti di quanto non fossero realmente. La casa automobilistica italiana √® sospettata di aver commercializzato tra il 2014 e il 2017 veicoli Fiat, Alfa Romeo e Jeep equipaggiati con motori diesel Multijet II che "superavano frequentemente la soglia regolamentare per le emissioni di ossidi di azoto", inquinanti atmosferici che causano malattie respiratorie nell'uomo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Media: ‚ÄúDieselgate anche per la Fiat. La procura di Parigi chiede un processo: nel mirino i Multijet II‚ÄĚ

DIESELGATE: STELLANTIS SOTTO ACCUSA, PEUGEOT E CITROËN NEL MIRINO A distanza di dieci anni dallo scandalo Dieselgate che ha scosso Volkswagen, un nuovo capitolo si apre per Peugeot e Citroën, marchi storici ora sotto l'egida di Stellantis.

