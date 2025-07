Trump | Licenzio Powell anzi forse Il caso della lettera e della frode alla Fed

Roma, 16 luglio 2025 – Vorrei ma non posso, almeno per il momento. Sembra essere un po’ questo il leitmotiv del caso Trump-Powell. Il presidente degli Stati Uniti, da quanto è tornato alla Casa Bianca, non ha mai nascosto i malumori nei confronti del presidente della Fed (la banca centrale americana: Federal reserve system) che proprio lui aveva nominato nel suo primo mandato. In particolare nel mirino del tycoon ci sono le politiche sui tassi di interesse. Donald Trump, 78 anni, e Jerome Powell, presidente della Federal Reserve Una questione che è tornata di prepotente attualitĂ nelle ultime ore e che è costellata, nel consueto stile Trump, da affermazioni, mezze parole, repentine retromarcia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: “Licenzio Powell, anzi forse”. Il caso della lettera e della frode alla Fed

