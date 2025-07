LIVE Cobolli-Ajdukovic 3-4 Italia-Croazia 1-0 Hopman Cup 2025 in DIRETTA | un break per il croato nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BRONZETTI-VEKIC DI HOPMAN CUP DALLE 17.30 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO DI HOPMAN CUP CON COBOLLIBRONZETTI (3° MATCH DALLE 17.30) 3-4 Accorcia Cobolli, c’è un break però. 40-30 Nastro vincente Croazia. 40-15 Comodo dritto sbagliato. 40-0 Servizio vincente. 30-0 Servizio e dritto Cobolli. 15-0 Con la prima Flavio. 2-4 Prima vincente, allunga Ajdukovic. A-40 Stecca Cobolli con il dritto. 40-40 Kick prepotente e dritto inside in. 30-40 Gratuito di rovescio del croato! 30-30 Non risponde il romano di dritto, era una prima. 15-30 Errore di rovescio di Ajdukovic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Ajdukovic 3-4, Italia-Croazia 1-0 Hopman Cup 2025 in DIRETTA: un break per il croato nel 1° set

In questa notizia si parla di: diretta - hopman - cobolli - ajdukovic

LIVE Bronzetti-Vekic, Italia-Croazia Hopman Cup 2025 in DIRETTA: inizia la caccia ad un nuovo trofeo a Bari! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida dell’ ITALIA alla Hopman Cup 2025 di Bari (ITA ) che ci vede di fronte alla temibilissima Croazia di Donna Vekic e Duje Ajdukovic! Non vogliamo più smettere di volare! Pri o incontro quindi dedicato alle ragazze, e nello specifico alla romagnola Lucia BRONZETTI e alla semifinalista di Wimbledon 2024 Donna VEKIC.

LIVE Cobolli-Ajdukovic, Italia-Croazia Hopman Cup 2025 in DIRETTA: serve il punto dal romano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sfida dell’ ITALIA alla Hopman CUP 2025, tocca a Flavio COBOLLI sfidare l’emergente croato Duje Ajdukovic nel secondo atto della prima sfida del girone A tra gli azzurri e la Croazia.

LIVE Cobolli/Bronzetti-Ajdukovic/Vekic, Italia-Croazia Hopman Cup 2025 in DIRETTA: doppio misto decisivo? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE  dell’incontro decisivo del tie tra ITALIA e CROAZIA, si gioca un doppio misto con tie-break al posto del 3° parziale tra Cobolli/Bronzetti e Ajdukovic/Vekic.

Italia avanti nella sfida di Hopman Cup contro la Croazia ? Lucia Bronzetti batte Donna Vekic 6-3, 4-6, 10-1 LIVE su SuperTennis la sfida tra Flavio Cobolli e Duje Ajdukovic Vai su X

LIVE Cobolli-Ajdukovic, Italia-Croazia 1-0 Hopman Cup 2025 in DIRETTA: tocca al romano!; Hopman Cup live su : l'Italia di Cobolli e Bronzetti affronta la Croazia (live alle 17.30); LIVE Bronzetti-Vekic 6-3, 2-3, Italia-Croazia Hopman Cup 2025 in DIRETTA: l’azzurra torna sotto!.

Cobolli – Ajdukovic: orario, data e dove vedere l’incontro del primo turno della Hopman Cup! - Ajdukovic, dove vedere il primo turno della Hopman Cup, ecco l'orario e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... generationsport.it scrive

Hopman Cup 2025, l'Italia a Bari per il torneo a squadre miste: orari partite, calendario e dove vederle in tv - La nostra squadra con Flavio Cobolli e Lucia Bronzetti nel girone con la Croazia e la Francia ... Lo riporta today.it