PALLANUOTO | Fabio Conti | Setterosa e Settebello pronti a scrivere la storia ai Mondiali 2025?

La pallanuoto italiana è ai Mondiali di Singapore 2025 con un solo obiettivo: tornare sul tetto del mondo! In questa puntata esplosiva di FOCUS – PALLANUOTO, il responsabile settore pallanuoto, Fabio Conti svela: Come si costruisce una Nazionale vincente I retroscena delle partite del Setterosa e del Settebello Tecnica, mentalità e gestione emotiva in una competizione mondiale Il futuro della pallanuoto tra giovani promesse e nuovi leader Una intervista per capire da dentro il cuore pulsante della pallanuoto italiana Conduce Alice Liverani con il supporto di Andrea Addezio?

