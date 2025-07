Jannik Sinner, nessuno si sarebbe mai aspettato da parte sua una scelta tanto imprevedibile: ecco perché la sua decisione ha diviso il web. Solo la finale dei Mondiali, probabilmente, avrebbe catalizzato più attenzione di quanta non ne abbia calamitata la finale di domenica scorsa sul centrale di Wimbledon. Lo Slam britannico è sempre stato un evento unico nel suo genere, ma stavolta in campo c’era un azzurro che aveva in mano delle concretissime chance di vittoria. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Jannik Sinner non ha deluso le aspettative ed è riuscito, dopo poco più di un mese, non solo a vincere i Championships, ma anche a vendicarsi di quanto subito da Carlos Alcaraz in finale al Roland Garros. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Sinner tra genio e sregolatezza: la scelta imprevedibile divide il web