Garlasco il genetista Capra smonta la prova | cosa succede ora

Marzio Capra, il genetista che assiste la famiglia di Chiara Poggi, vittima dell’omicidio di Garlasco, ha chiarito la natura del DNA rinvenuto sulla garza utilizzata per il prelievo di materiale genetico dalla bocca della ragazza. Contrariamente a quanto si potrebbe ipotizzare, su questa garza non esiste alcun profilo completo di DNA. Il genetista ha sottolineato questo aspetto con documentazione alla mano. La nuova indagine e la ricerca dell’aplotipo Y. La nuova indagine, voluta dalla Procura di Pavia, vede Andrea Sempio indagato in concorso con ignoti o con Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima giĂ condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

