Perde il caschetto e finisce contro un cancello grave ciclista 20enne al Giro della Valle d' Aosta

Un grave incidente scuote il Giro della Valle d'Aosta. Il ciclista Samuele Privitera è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Umberto Parini di Aosta. Il 20enne è rimasto vittima di un drammatico incidente durante la prima tappa della gara internazionale, giunta alla 61esima edizione, riservata alla categoria Under 23. Il ciclista, in forza alla squadra statunitense Hagens Berman Jayco, è caduto da solo nel tratto in discesa nei pressi di Pontey, in bassa Valle, mentre affrontava un passaggio ad alta velocità. Secondo le prime ricostruzioni, durante la caduta, dovuta a un malore, avrebbe perso il casco di protezione, battendo violentemente la testa contro un cancello al lato della carreggiata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

