Douglas Luiz Juventus tutta la verità dietro alle voci sull’interesse dell’Everton | la richiesta dei bianconeri e la novità sulla fattibilità dell’affare

Douglas Luiz Juventus, tutta la veritĂ dietro alle voci sull’interesse dell’Everton: gli ultimissimi aggiornamenti. Il calciomercato Juve continua a lavorare con l’intenzione di rinforzare il proprio centrocampo. Tra i nomi al centro delle trattative c’è anche Douglas Luiz, centrocampista del Aston Villa, per il quale la Juventus sta valutando una cessione in vista di un possibile accordo con l’ Everton. Come riportato da Gianni Balzarini, l’operazione sembra essere in fase di definizione, con il club bianconero che punta a realizzare circa 40 milioni di euro dalla vendita del brasiliano, cifra che potrebbe essere raggiunta con una combinazione tra una parte fissa e dei bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

