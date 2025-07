Fiat 126 a fuoco durante la marcia | paura sulla provinciale Una donna in salvo

SAN PIETRO VERNOTICO - Una fiammata dal vano motore e poi l'incendio. Si sono vissuti momenti di tensione attorno alle 19 di oggi, mercoledì 16 luglio, sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Pietro Vernotico dove una Fiat 126 ha preso fuoco durante la marcia. Alla guida c'era una. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

