La dermatite nodulare contagiosa dei bovini non si trasmette all’uomo | la guida della Asl

La Asl Lanciano Vasto Chieti ha diffuso una guida riguardante la Lumpy Skin Disease (Lsd), ovvero la dermatite nodulare contagiosa dei bovini. Innanzitutto è utile sapere che non è trasmissibile all’uomo, né per contatto con animali infetti e nemmeno tramite il consumo di carne o latte. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Porto Mantovano: caso di dermatite nodulare contagiosa in un allevamento. Che malattia è e quali sono i pericoli - Porto Mantovano, 26 giugno 2025 – Qualche giorno fa la prima comparsa, in un allevamento del Nuorese.

Dermatite nodulare contagiosa nei bovini, contatti tra Regione e Ministero sull'ipotesi vaccinale.

Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease - Lsd) L'intervista al Direttore di Confagricoltura Padova Valentino Montagner

Una malattia virale che colpisce i bovini, la dermatite nodulare contagiosa (o Lumpy Skin Disease), richiede attenzione da parte degli allevatori per proteggere il bestiame

Dermatite bovina: non è una zoonosi, ma è contagiosa - La dermatite nodulare bovina, anche detta Lumpy Skin Disease, LSD), è una malattia esotica dalla quale finora l’Italia è rimasta indenne, ma qualche caso verificatosi in un allevamento sardo dal quale ... Da sanihelp.it