Urbanistica parla Sala e prende tempo | Il Comune non si riconosce nella lettura della Procura Vogliamo avere un quadro più completo

Milano, 16 luglio 2025 – “Ritengo necessario avere un quadro più completo dei rilievi che stanno emergendo in queste ore. Posso solo dire che l'Amministrazione non si riconosce nella lettura che viene riportata". Queste le prime parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sal a, in merito alle inchieste sull'urbanistica con la Procura che ha chiesto gli arresti domiciliari per il suo assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi. "?????Da diversi mesi l'Amministrazione comunale ha intrapreso un percorso di riorganizzazione e ha assunto nuovi provvedimenti - ha aggiunto il primo cittadino di Milano - gli ultimi accadimenti dovranno essere compresi e valutati perché non venga vanificato il prezioso percorso intrapreso". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Urbanistica, parla Sala (e prende tempo): “Il Comune non si riconosce nella lettura della Procura. Vogliamo avere un quadro più completo”

