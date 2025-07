Israele attacca il palazzo presidenziale | bombe in diretta tv Preoccupazione crescente di America e UE

Israele ha colpito il quartier generale siriano a Damasco, intensificando le tensioni in una regione giĂ sotto pressione. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno confermato l’attacco. Questo ha colpito l’ingresso del complesso del quartier generale del regime siriano. Le operazioni israeliane in Siria non sono un evento isolato. Israele ha ripetutamente affermato di agire per prevenire il consolidamento delle forze iraniane e di Hezbollah nel territorio siriano. L’attacco recente a Damasco rientra in questa strategia. Le IDF hanno dichiarato di monitorare gli sviluppi e le attivitĂ contro i civili drusi nella Siria meridionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Israele attacca il palazzo presidenziale: bombe in diretta tv. Preoccupazione crescente di America e UE

In questa notizia si parla di: israele - attacca - palazzo - presidenziale

Israele attacca ancora gli Houthi: bombardato l'aeroporto della capitale yemenita - Secondo quanto riferito, nell'attacco sarebbero stati distrutti aerei civili, terminal passeggeri e altre strutture

Gaza, Israele attacca una scuola. Almeno 16 morti, tra cui donne e bambini: le immagini delle macerie - A Gaza, un attacco dell’esercito israeliano contro una scuola, trasformata in rifugio, ha ucciso almeno 16 persone, per lo più donne e bambini.

Israele, l’ufficio di Netanyahu attacca Macron: «Si schiera con i terroristi» - Le parole del presidente francese Emmanuel Macron riguardo alla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza hanno provocato una dura replica da parte del governo israeliano.

Israele attacca Damasco, colpiti il palazzo presidenziale e la sede dell’esercito. Usa e Ue “allarmati” Vai su X

ULTIM'ORA - Israele ha attaccato oggi il palazzo presidenziale di Damasco, in Siria, noto come il "Palazzo del Popolo" e utilizzato dal presidente Ahmed al-Shara Le immagini postate dal ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, sono quelle della television Vai su Facebook

Israele attacca la Siria: bombardato il palazzo presidenziale a Damasco; Siria, Israele colpisce il Palazzo presidenziale in sostegno dei drusi in guerra con i sunniti - Gli Stati Uniti chiedono alla Siria di ritirare le sue truppe dalla zona di confine meridionale per consentire una de-escalation con Israele; Israele attacca Damasco, colpito un palazzo presidenziale | Katz: I raid piĂą duri in Siria sono iniziati.

Siria, Israele bombarda palazzo presidenziale a Damasco. L’attacco in diretta tv: “Colpi duri sono iniziati” - Attacco di Israele contro il palazzo presidenziale a Damasco, in Siria: le immagini postate dal ministro della Difesa israeliano, Israel Katz ... Secondo msn.com

Israele attacca la Siria: bombardato il palazzo presidenziale a Damasco - Il ministro Katz: "Gli attacchi più duri sono iniziati". Da ilgiornale.it