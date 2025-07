Tragedia in città muore operaio nei pressi di un cantiere

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi per la morte di un operaio con molta probabilità per cause naturali mentre era impegnato nei lavori di un cantiere nei pressi di piazza Risorgimento. Le circostanze esatte di quanto successo sono ancora in corso di accertamento, ma da una prima ricostruzione l’uomo sarebbe venuto a mancare per cause naturali. Il corpo del 60enne non presentava lesioni esterne e tutto lascia presumere che a stroncare l’uomo è stato un malore improvviso mentre era tra l’istituto Galilei ed il nuovo edificio in costruzione attiguo dell’ Università degli Studi del Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

