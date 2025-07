Un prodotto del settore giovanile promosso in prima squadra | la Sba punta su Mattia Lanucci

La Scuola Basket Arezzo ufficializza un altro giocatore nella rosa della squadra a disposizione di coach Fioravanti per il campionato 20252026: il classe 2006 Mattia Lanucci è stato promosso nel gruppo che disputerà il campionato di Serie B interregionale. Dopo aver effettuato tutto il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

