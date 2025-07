LIVE Italia-Norvegia Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | le formazioni ufficiali! Girelli e Cantore al via per Soncin

Ecco le formazioni ufficiali: Italia: Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari; Oliviero, Caruso, Giugliano, Severini, Bonansea; Girelli, Cantore. Norvegia: Fiskerstrand; Bjelde, Mjelde, T. Hansen, Reiten; Naalsund, Maanum, Engen; Hansen, Hegerberg, Gaupset. Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia – Norvegia di calcio femminile, partita valida per i quarti di finale degli Europei 2025.

