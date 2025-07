Incendio a Pesaro scoppio e fiamme in un garage di via Vanzolini | condominio avvolto dal fumo Vigili del fuoco in azione ci sono persone intossicate

PESARO - Fumo, fuoco e paura. Incendio in un appartamento di via Vanzolini, colonne di fumo visibili da lontano e odore acre che ha ben presto allertato molti pesaresi, al pari del concerto di. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Incendio a Pesaro, scoppio e fiamme in un garage di via Vanzolini: condominio avvolto dal fumo. Vigili del fuoco in azione, ci sono persone intossicate

In questa notizia si parla di: fumo - pesaro - vanzolini - fuoco

Inceneritore a fuoco a Coriano. Fumo visibile anche da Pesaro - Sono partiti in supporto anche i mezzi del vigili del fuoco di Pesaro, ieri, per aiutare i colleghi riminesi alle prese con l’ incendio che si è sviluppato a Coriano.

