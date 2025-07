Al via gli interventi di asfaltatura a Pordenone | ecco dove

Inizieranno da viale Treviso gli interventi¬†di asfaltatura¬†con possibili disagi per i residenti e¬†automobilisti diretti a Pordenone. Le attivit√† si svolgeranno in diverse strade della citt√†:¬†via¬†Pola, Riviera del Pordenone, Marsure, Codafora, XXX Aprile, Oberdan¬†e viale Treviso. Il Comune fa. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: pordenone - interventi - asfaltatura - ecco

Al via gli interventi di asfaltatura a Pordenone: ecco dove; Nuove asfaltature nel 2025, ecco le vie interessate; Grandi opere, i cinque maxi-cantieri del futuro che rivoluzioneranno la città nei prossimi anni.

Asfaltature in città, tanti i lavori in partenza - PORDENONE ‚Äď Stanno per prendere avvio tutta una serie di lavori di asfaltatura di diverse strade comunali a Pordenone tra cui le vie Pola, Riviera del Pordenone, Marsure, Codafora, XXX Aprile, Oberdan ... Si legge su pordenoneoggi.it

Marciapiedi, piste ciclabili e manto stradale: a Pordenone il ... - RaiNews - Marciapiedi, piste ciclabili e manto stradale: a Pordenone il via ai lavori di asfaltatura Gli interventi di rifacimento sono iniziati a inizio novembre in via Matteotti e si concluderanno a ... Secondo rainews.it