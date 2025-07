Incidente terribile sulla tangenziale Alex è morto dopo tre giorni di agonia

Ha piovuto per ore, quel giorno. Un acquazzone insistente, quasi rabbioso, che ha reso l’asfalto una lastra scivolosa. Le previsioni avevano parlato chiaro, ma chi ci bada mai veramente? I tergicristalli hanno lavorato senza sosta, ma la visibilità era comunque compromessa. Il boato è stato improvviso, secco, ha squarciato il grigio del cielo. Poi il silenzio, un silenzio irreale, rotto solo dal crepitio del metallo e dal sibilo del fumo. Un’immagine si è impressa nella mente, un fuoco che ha divorato un sogno troppo giovane. Incidente sulla tangenziale di Modena, è morto anche Alex. La notizia della scomparsa di Alex Martinelli, a soli 27 anni, lascia tutti senza fiato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incidente terribile sulla tangenziale, Alex è morto dopo tre giorni di agonia

In questa notizia si parla di: incidente - terribile - tangenziale - alex

