Matteo Jorgenson contro Pogacar | Ci aveva dato degli antisportivi oggi lo abbiamo atteso Vogliamo vincere in modo onesto

Giornata sfortunata per Tadej Pogacar oggi in quel di Tolosa: nell‚Äôundicesima tappa del Tour de France 2025 lo sloveno della UAE Team Emirates XRG √® finito a terra nei chilometri finali ed √® stato costretto ad inseguire il gruppo per non perdere secondi. Per sua fortuna, il drappello con tutti i big ha deciso con sportivit√† di non mettersi a tirare, preferendo attendere il campione in carica della Grande Boucle, con un atto di sportivit√†. A sottolinearlo √® uno dei capitani della Visma Lease a Bike Matteo Jorgenson: ‚ÄúAbbiamo presso assieme la decisione di aspettare. √ą stata una decisione nel segno della sportivit√†‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Oasport.it

¬© Oasport.it - Matteo Jorgenson contro Pogacar: ‚ÄúCi aveva dato degli antisportivi, oggi lo abbiamo atteso. Vogliamo vincere in modo onesto‚ÄĚ